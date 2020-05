Editoria: Poligrafici, per imprese finanziamenti a tasso zero per investimenti pubblicitari (2)

(Adnkronos) - "Il nostro obiettivo ora -rileva - è quello di aiutare le piccole e grandi aziende, gli artigiani e i professionisti a far di nuovo girare il proprio business, per farci sentire come sempre al loro fianco, e diventare un acceleratore che gli permetta di ripartire e far ripartire l'Italia. Ringrazio Emilbanca, Banca Centro, Banco Marchigiano e La Cassa di Ravenna che per prime hanno creduto in questa nuova modalità di finanziamento e che, sono certo, saranno presto affiancate da altri importanti protagonisti del credito italiano".

"Abbiamo aderito a questo progetto con convinzione perché ci permette di sostenere sia le imprese, che attraverso la pubblicità hanno voglia di rilanciarsi dopo un periodo molto difficile, sia l’informazione di qualità, prodotta da redazioni serie, con giornalisti capaci e responsabili, vero antidoto al proliferare delle fake news" sottolinea il direttore generale di Emil Banca, Daniele Ravaglia.

"Nella delicata fase di uscita dall'emergenza sanitaria Banca Centro vuole ancora una volta confermare la sua presenza attenta e attiva nelle aree di competenza in Toscana e Umbria - commenta il Presidente Palmiro Giovagnola -. Aderendo a questa nuova iniziativa vogliamo aggiungere ai numerosi interventi già in essere un'ulteriore occasione per consentire all'economia dei nostri territori di ripartire prima possibile: investire sul futuro vuol dire anche raccontare il valore delle nostre aziende, i prodotti dei nostri territori e l'ingegno dei nostri soci e clienti. L'accordo siglato con la Poligrafici Editoriale vuole andare in questa direzione, affiancando le imprese nella comunicazione della loro specificità e valorizzando le nostre eccellenze".