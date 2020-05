Fase2: da Lombardia 7,5 mln per nuovi impianti sportivi

Milano, 18 mag. (Adnkronos) - Sono stati approvati oggi dalla giunta di Regione Lombardia su proposta dell'assessore allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi, i criteri del bando dedicato all'impiantistica sportiva lombarda. Saranno stanziati 7,5 milioni di euro a fondo perduto per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e la riqualificazione di quelli esistenti. Le risorse sono per il triennio 2020-2022.

"Ci troviamo di fronte ad un momento straordinario e per questo motivo stiamo mettendo in campo aiuti concreti far ripartire tutto il mondo sportivo dopo l'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Abbiamo deciso di venire incontro a tutti i soggetti che operano nel settore sportivo con un bando che possa riqualificare le strutture. Si tratta di un'importante occasione, un'opportunità d'oro, da cogliere per la ripartenza", ha spiegato l'assessore. I fondi, ha precisato ancora, "serviranno anche per riqualificazione, la messa a norma, la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche".