Fase 2: Tajani, 'centrodestra coalizione, vedremo se organizzare qualcosa insieme'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Il centrodestra è una coalizione non un partito unico. Ci sono sensibilità diverse e sono evidenti su varie questioni. Il minimo comun denominatore è quello di essere tutti alternativi alla sinistra e credere in uno Stato che non sia vessatore verso i cittadini. Noi crediamo che si possa lavorare bene, insieme vedremo se si potrà organizzare qualche cosa in comune e se ci sarà un accordo e un confronto ma certamente siamo tutti alternativi a questo governo". Lo ha affermato Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ai microfoni di Tgcom 24.