Fase 2: Tajani, 'ripartenza mal organizzata e tanta confusione'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "È una ripartenza mal organizzata con tanta confusione e con uno scontro tra lo Stato e le Regioni, si poteva organizzare tutto in anticipo e anche meglio, non c'è neanche il decreto di aprile ancora non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, forse stasera forse domani". Lo ha affermato Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ai microfoni di Tgcom 24.

"Per ripartire -ha aggiunto- bisogna avere la possibilità di consumare. Ma se non c'è liquidità sul mercato come si fa consumare ? Le famiglie italiane hanno ricevuto molto poco. La cassa integrazione non è arrivata. Il decreto liquidità non funziona come dovrebbe. Ci sono tantissimi ritardi e abbiamo fatto un conto, saranno stati spesi dal governo forse 7 miliardi o poco più rispetto ai 25 stanziati. Giusto valorizzare il risparmio ma il prestito forzoso o la patrimoniale sono cose che non vanno bene alle quali noi ci opporremo. Tutto procede a rilento, mancano mascherine guanti e non sono pronte le app".