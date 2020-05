Fca: Provenzano, 'condivida spontaneamente i suoi 'country by country report'**

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "A livello europeo è bloccata, per l’opposizione di alcuni paesi, tra cui quelli in cui Fca ha trasferito le sue sedi, ormai da qualche anno una direttiva che renderebbe obbligatoria la pubblicazione dei 'country by country report'. Noi dobbiamo accelerare l’adozione della direttiva ma, intanto, non sarebbe un atto di buona volontà e senso civico, per Fca valutare spontaneamente di condividere con il governo italiano i suoi 'country by country report', anche per rendere meno discrezionale, nel caso di una grande azienda, la scelta di offrire grandi garanzie pubbliche?". E' quanto afferma in un post su Facebook il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano in merito alla vicenda Fca.