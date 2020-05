Fase 2: Lombardi (M5s), 'oggi è giorno ripartenza, rialziamo la testa'

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "#RipartiAmoLazio: ripartiamo ma non siamo più gli stessi. Oggi è il giorno della ripartenza, il giorno in cui l'Italia e la nostra regione rialzano la testa. Il percorso è ancora lungo e nessuno di noi sa con precisione che piega prenderà. Ma oggi, simbolicamente, con la riapertura di molte attività commerciali è il giorno di un rinnovato inizio". Lo scrive su Facebook Roberta Lombardi, consigliera in Regione Lazio e volto storico del M5S.

"Ripartiamo, ma non siamo più gli stessi - prosegue - Non solo perché oggi iniziamo a fare le prime, prudenti, prove per ritornare tra le strade delle nostre città o a prendere di nuovo il caffé in quel bar che ci piaceva tanto. Non siamo più gli stessi, perché abbiamo attraversato la difficile notte del lockdown. Ora sappiamo, abbiamo visto, quali sono i rischi che ci portano alla vitale necessità di ripensare, in meglio, tutta la struttura della nostra società, non solo delle nostre vite individuali. Ora sappiamo e, spero, non possiamo più fare finta di niente".

"Ognuno nel proprio piccolo ha il dovere e la missione di dare il proprio contributo e di continuare, come fatto finora, a gettare il Cuore oltre l'ostacolo - conclude Lombardi - E quindi continuiamo a rispettare le regole per contenere la diffusione del covid19: da oggi ripartiamo come Paese e come regione e nei prossimi giorni vi parlerò delle proposte che come M5S Lazio discuteremo in Consiglio regionale mercoledì prossimo, 20 maggio, per trovare nuovi strumenti e aiuti per questa complessa fase di passaggio".