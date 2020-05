Fase 2: Dpcm, 'per chi transita o viaggia in Italia per lavoro no isolamento fiduciario' (2)

(Adnkronos) - Allo scadere del periodo di permanenza deve "lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato". Non solo chi è ospite in Italia ha l'obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi Covid-19 "con tempestività" al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale "per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'autorità sanitaria, ad isolamento".

Le disposizioni riguardano diverse 'categorie', tra gli altri, oltre a chi viaggia per lavoro, gli equipaggi dei mezzi di trasporto, i lavoratori transfrontalieri, chi si muove quasi quotidianamente da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano, il personale diplomatico e gli impiegati consolari, ma anche gli studenti che frequentano un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza ma nel quale ritornano almeno una volta la settimana.