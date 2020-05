Varese: Gdf sequestra 72.000 mascherine non a norma, un denunciato

Milano, 16 mag. (Adnkronos) - La Guardia di finanza di Luino (Varese), durante un controllo a una ditta individuale gestita da un soggetto di origine cinese, ha sequestrato 68.000 mascherine chirurgiche vendute come dispositivi medici in assenza delle previste certificazioni. In un sacchetto di plastica sotto il bancone sono stati trovati un centinaio di dispositivi privi della marcatura Ce, mentre in un furgone c'erano 24 scatoloni contenenti centinaia di confezioni da 50 dispositivi ciascuno, anche in questo caso non a norma, provenienti direttamente dalla Cina. Il titolare è stato segnalato alla procura di Varese per l’ipotesi di frode in commercio.

I militari della Compagnia di Varese, nell’ambito di un altro servizio volto a garantire l’osservanza della normativa in materia di prezzi e sicurezza dei prodotti, hanno eseguito un controllo nei confronti di una società con sede in Galliate Lombardo sottoponendo a sequestro amministrativo 4.000 dispositivi di protezione individuale 'Kn95 Ffp2' prive dei requisiti di conformità e sicurezza.