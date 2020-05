Sicilia: striscioni contro Musumeci, 'No assessorato Beni culturali alla Lega'

Palermo, 16 mag. (Adnkronos) - Questa mattina Palermo si è svegliata tappezzata di striscioni con la scritta: “No beni culturali alla Lega Nord – Musumeci dimettiti!”. L'azione di protesta nasce dopo l'annuncio di Musumeci di affidare l'assessorato dei Beni culturali e dell'identità siciliana a un componente della Lega. Negli ultimi giorni si è formato su Facebook anche il gruppo “No Beni Culturali alla Lega Nord – Musumeci Dimettiti!”, che conta ormai circa 30.000 iscritti. Tra i commenti si legge: "Il Presidente della Regione si è schierato ufficialmente contro i siciliani. Non gli permetteremo di terminare il mandato come se niente fosse" oppure "è una vergogna far entrare nel parlamento siciliano la Lega Nord a occupare un posto che fu del grande professore Tusa".

Questa notte l'iniziativa degli striscioni. E per il 2 giugno è stata annunciata una protesta di piazza. "Musumeci non ci rappresenta e ci ha traditi svendendo la gestione dell’ambito culturale siciliano al Partito del Nord che da sempre disprezza la Sicilia. Scenderemo in piazza il 2 Giugno, il giorno in cui a Roma si svolgerà la manifestazione organizzata da Lega e Fratelli D’Italia per la Festa della Repubblica", dicono. A Palermo, invece, proprio in opposizione alla manifestazione della Lega, i siciliani riuniti nel gruppo Facebook “No beni culturali alla Lega Nord – Musumeci dimettiti!” occuperanno la piazza davanti l’Assemblea Regionale Siciliana, Piazza del Parlamento, "per richiedere che non venga assegnato alla Lega Nord l’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana e le dimissioni del Presidente".