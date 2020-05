Coronavirus: Sala, 'sono persona giusta per tirare fuori Milano da questa crisi'

Milano, 15 mag. (Adnkronos) - "Per esperienza, conoscenza della città e anche per il feeling con la cittadinanza, penso di essere la persona più giusta in questo momento per tirare fuori Milano da questa crisi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la registrazione del talk 'Accordi e Disaccordi'.

"Se ho pensato di non farcela? Onestamente no, perché sono stato abituato nella mia carriera a gestire tanta complessità, non mi spaventa e mi sono sempre sentito all'altezza", ha aggiunto.