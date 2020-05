Fase 2: Tajani, 'a promesse governo non corrispondono soldi'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Abbiamo visto che in Italia durante queste giornate si è parlato di molti soldi, ma alle promesse non corrispondevano i soldi, il decreto cura Italia prevedeva investimenti per 25 miliardi di euro ma ai cittadini ne sono arrivati 7. Tante promesse pochi fatti". Lo ha affermato Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, durante una diretta Facebook.

"Inutile -ha aggiunto- che Arcuri dica che è tutto a posto, prendiamo i soldi del Mes per combattere il covid, rischiamo un'ondata di ritorno. Non c'è riduzione della pressione fiscale. Non ci sono messaggi forti di incoraggiamento per il mondo delle imprese, bisognava fare molto di più. L'agricoltura, il problema non sono le lacrime del ministro Bellanova, rispetto i sentimenti, il problema sono le scelte sbagliate della Bellanova".