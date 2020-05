Coronavirus: in Lombardia è ancora calo ricoveri, anche in terapia intensiva**

Milano, 15 mag. (Adnkronos) - E' ancora calo dei ricoveri in Lombardia. Oggi i posti occupati in terapia intensiva sono scesi a 276, 21 in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva, meno gravi, sono scesi di 113 unità nelle ultime 24 ore, per un totale di 4.705 ricoverati. I guariti sono 3.808, secondo gli ultimi dati di Regione Lombardia.