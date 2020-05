Fase 2: via libera a seconde case ma fino a 3/6 solo in regione residenza

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - E' in corso da oltre 3 ore il Consiglio dei ministri, iniziato poco dopo le 13. Si lavora al testo del dl quadro, "per fugare ogni dubbio interpretativo", spiega uno dei ministri presenti al tavolo. Intanto è confermato, spiegano le stesse fonti all'Adnkronos, il divieto di spostarsi da una Regione all'altra fino al 3 giugno, e il divieto vigerà anche per chi voglia raggiungere le seconde case o fare visita ai congiunti che vivono in una Regione diversa dalla propria.

Nessun limite, invece, per spostarsi nelle seconde case situate nella regione di residenza. Da lunedì 18 maggio ci si potrà infatti muovere liberamente nella propria regione, senza l'obbligo di autocertificazione che invece resterà per chi voglia spostarsi in altra regione, ma solo per "compravate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute". Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.