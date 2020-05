Fase 2: Fusacchia-Ungaro, 'italiani all'estero tornino per visita a propri cari'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Quali rappresentanti al Parlamento nazionale delle numerose comunità italiane all'estero abbiamo scritto una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte affinché sia permesso al più presto ai connazionali iscritti all’Aire il ritorno in Italia per far visita ai propri cari, pur osservando le necessarie regole sanitarie per il contenimento del contagio da Covid19". Lo annunciano i deputati Alessandro Fusacchia e Massimo Ungaro, eletti nella circoscrizione Estero-Europa.

"Il governo -ricordano- ha infatti accolto, in sede di conversione del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, due ordini del giorno da noi presentati affinché si stabiliscano al più presto norme per gli italiani residenti all'estero che hanno relazioni familiari e affettive con persone residenti nella Penisola. La pandemia ha certamente segnato il modo di vivere di tutti ma non possono essere dimenticate le migliaia di famiglie, coppie e congiunti che si sono trovati divisi per settimane all'estero e non hanno ancora alcuna certezza sulla possibilità di rientrare in Italia”.