Fase 2: Caretta (Fdi), 'anche se regolarizzati voteranno Iv voti sempre pochi'

Roma, 15 mag. (Adnkronos) - "Quando mai venisse fatta la grazia di poter votare nel nostro Paese, se anche una gran parte delle centinaia di migliaia di clandestini che verranno regolarizzati dal governo Conte, mossi da 'civica' gratitudine, votassero alle prossime elezioni per Italia viva, la rilevanza del partito di Renzi e Bellanova cambierebbe di poco". Lo afferma Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d'Italia.

"A questo punto -aggiunge- invece di causare danni incalcolabili all'Italia non sarebbe stato meglio 'sorprendere' gli italiani occupandosi finalmente di loro? Rimane un mistero che cosa abbiano fatto di male alla sinistra i cittadini di questa Nazione, per non meritare mai un briciolo di attenzione e gratitudine".