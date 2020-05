Fase 2: Salvini, 'sanatoria follia che aiuta il crimine**

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "In questa sanatoria, che è una follia e che aiuta il crimine, sono compresi anche tutti gli immigrati che non avevano nè casa, nè lavoro. Quindi non è la sanatoria della povera colf in nero, o del povero bracciante che raccoglieva i pomodori in nero, questa è la minima parte. Si sana chiunque dimostri, autocertificandolo, che era in Italia prima dell'8 marzo 2020. Risultato: aiutiamo la malavita, la delinquenza". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Dritto e rovescio' su Retequattro.