Fase 2: Cdm domani su leggi regionali, verso dl su misure sabato (2)

(Adnkronos) - Sicuramente nel Cdm di domani ci sarà un confronto sul decreto che il governo si appresta a varare, come già ieri -nel corso del Consiglio dei ministri - c'è stato un avvio di discussione sulle misure di allentamento, subito dopo il via libera al dl rilancio. I tempi però sono strettissimi, e gli uffici legislativi oberati dal lavoro del decreto monstre di 55 miliardi e di quello che già si profila all'orizzonte. Inoltre il governo dovrà far la tara tra le richieste che arrivano dalle Regioni, lo schema messo a punto dal ministero della Salute per soppesare tutti i rischi e le posizioni diverse -sulle riaperture- delle diverse anime che convivono nella maggioranza di governo. Ma a Palazzo Chigi c'è la volontà di accelerare e l'auspicio di chiudere il decreto entro sabato, evitando che il via libera arrivi soltanto domenica, alla vigilia del nuovo corso.