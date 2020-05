Rai: Rotondi, 'Sciarelli insegna che giornalisti vanno ascoltati'

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Accusare Federica Sciarelli, giornalista perbene e corretta, da sempre al fianco delle persone in difficoltà, di aver dato luogo 'a una delle pagine più buie, vergognose e cronologicamente scorrette nella storia del giornalismo' significa offendere chi fa da sempre una corretta e equilibrata informazione". Lo afferma Gianfranco Rotondi, vicecapogruppo di Fi alla Camera.

"Non vedo come una mail letta durante la trasmissione -aggiunge- possa aver diffamato la Lega e la Regione Lombardia. Piuttosto fossi stato al posto del mio collega parlamentare anzichè minacciare denunce, avrei fatto qualcosa rispetto a quel grido d'aiuto pervenuto da un cittadino. Ì cittadini vanno ascoltati, proprio come fa la Sciarelli’’.