Fase 2: Cunial, 'pluripresidente è Napolitano non Mattarella'**

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Quando nella mia dichiarazione di voto parlo del pluripresidente' ovviamente non mi riferisco al Presidente Mattarella, al suo primo mandato, ma a Giorgio Napolitano, 'pluripresidente' per l’appunto. Forse ad alcuni colleghi è sfuggito il fatto che non sia più in carica. Se no non si spiega né l’attacco nei miei confronti né l’atteggiamento ossequioso e ubbidiente che continuano ad avere nei suoi”. Ad affermarlo è Sara Cunial, deputata del Gruppo Misto.

“Riporto la frase incriminata pronunciata oggi in Aula: ‘Mentre voi stracciate Codice di Norimberga con Tso, multe, deportazioni, riconoscimento facciale e intimidazioni avallate dallo scientismo dogmatico protetto dal nostro pluripresidente, che è la vera epidemia culturale di questo Paese, noi moltiplicheremo i fuochi di resistenza in modo tale che vi sia impossibile reprimerci tutti’. Sottoscrivendone ogni singola parola –continua Cunial– oltretutto è chiaro che parlando di ‘vera epidemia del nostro Paese’ mi riferissi allo scientismo dogmatico e non al 'pluripresidente'".