Fase 2: Barbagallo, 'in dl risorse significative, capire velocità erogazione'**

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Nelle prossime ore, dopo aver analizzato il testo del decreto nel dettaglio, esprimeremo un giudizio compiuto. Si tratta di una manovra importante con risorse significative nel suo complesso e, in particolare, per la sanità e la scuola. Il punto è capire quale sarà la velocità dell’erogazione alle aziende e ai lavoratori. C’è qualche lacuna con riferimento, ad esempio, ai pensionati e anche allo sblocco dei cantieri: cercheremo di capire come colmarla". Così in una nota Carmelo Barbagallo, il segretario generale della Uil commentando il Dl Rilancio approvato dal Cdm ieri.