Palermo: M5S, ‘buon lavoro a nuovo Prefetto Forlani’

Palermo, 14 mag. (Adnkronos) - “Nel ringraziare il prefetto uscente, Antonella De Miro, per il lavoro svolto a Palermo in questi anni, diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro al nuovo prefetto del capoluogo siciliano Giuseppe Forlani designato ieri dal Consiglio dei Ministri”. Lo dichiarano in una nota i parlamentari nazionali del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo, Valentina D’Orso e Adriano Varrica, insieme al sottosegretario Steni Di Piazza.