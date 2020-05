Fase 2: Patuanelli, 'norma fondamentale, eco e sisma bonus al 110%'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Nel dl rilancio c'è anche una parte di prospettiva e non posso non ringraziare il sottosegretario Fraccaro che ha lavorato da tempo a una norma fondamentale per il settore dell'edilizia, parlo cioè dell'innalzamento al 110% delle detrazioni per le ristrutturazioni legate al sismabonus e all'ecobonus, alla messa in sicurezza antisismica del nostro patrimonio e al risparmio energetico". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli al termine del Cdm che ha approvato il dl rilancio. "E' una norma molto importante per l'intero settore edilizio ma anche per dare modo a chi non ha la capacità economica di vivere in un edificio confortevole anche dal punto di vista climatico".