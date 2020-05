Fase 2: Patuanelli, 'terza mensilità bonus 600 per platea più colpita da crisi'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Viene riproposto il bonus da 600 euro per una mensilità per la medesima platea del provvedimento Cura Italia e lo amplia per una terza mensilità per alcune platee più colpite dalla crisi economica. E' uno stanziamento da quasi 4,5 miliardi di euro". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm.