Fase 2: Confedilizia, 'ripensare esclusione seconde case da bonus'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Il superbonus (eco e sisma) previsto dal decreto rilancio non si applicherà alle case singole non adibite ad abitazione principale. Peccato, era proprio ciò che serviva, ad esempio, ai tanti immobili della fascia appenninica, ad alto rischio sismico. Forse è il caso di ripensarci". Così il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa in un tweet.