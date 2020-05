Poste, Del Fante: "Non rivediamo guidance ma obiettivi non raggiungibili"

Roma, 13 mag. - (Adnkronos) - Non c'è ancora "abbastanza visibilità" su cosa diventerà la nuova 'normalità' dopo l'emergenza coronavirus per cui Poste Italiane non rivede la guidance del 2020, anche se "sappiamo che gli obiettivi non sono raggiungibili" visto che la performance finanziaria risentirà degli effetti della pandemia. Lo ha detto Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, nel corso della conference call sui dati del primo trimestre.

Allo stato attuale è anche "prematura" ogni quantificazione del dividendo di Poste Italiane per il 2020. ha aggiunto Del Fante, rispondendo alla domanda di un analista.

"Il nostro business è saldo" ha sottolineato comunque Del Fante spiegando che in termini reputazionali "nei passati due mesi il ruolo chiave e responsabile di Poste è stato riconosciuto".