Coronavirus: boom ecommerce ma corrieri in crisi, perdite fino a 70% (2)

(Adnkronos) - Il boom degli acquisti online, in realtà, ha fatto fare grandi affari a poche realtà iper-specializzate. "Oggi aziende che facciano esclusivamente B2B o B2C non esistono, almeno per quanto riguarda le grandi. Fanno entrambe le cose. E il comparto dei corrieri ha perso valore, mediamente in entrambi i casi", spiega Enzo Solaro, segretario generale di Fedit. "C'è stato un aumento dei pacchi da consegnare, certo, ma questo non sempre ha corrisposto a un andamento positivo del conto economico". Le consegne business, argomenta, "sono un mercato pregiato, più profittevole, perché la merce ha un volume e un peso diverso, e da questo dipende la tariffa di spedizione".

Il problema del distanziamento, poi, ha comportato che l'organizzazione del lavoro diventasse "più complessa e decisamente meno performante, con meno persone nei magazzini". Le caratteristiche dell'ecommerce di consumo, "piccoli pacchi da consegnare in luoghi diversi con valore aggiunto molto basso, non sempre fanno corrispondere a molto lavoro una marginalità elevata, anzi è stato esattamente il contrario". Senza contare che in molte regioni i prodotti ritenuti non essenziali sono rimasti in magazzino. Per la filiera, quindi, "sono stati due mesi complicati da gestire perché alla quantità di lavoro cresciuta ha fatto da contraltare un fatturato non corrispondente in modo proporzionale".B2B