Pd: segreteria Sicilia a Barbagallo, al via riunioni online per i Circoli poi assemblee

Palermo, 13 mag. (Adnkronos) - “Anche il Pd siciliano è pronto a ripartire. All’inizio di marzo l’emergenza Coronavirus aveva interrotto la fase congressuale del partito regionale, adesso ci sono le condizioni per riprendere il cammino: il partito ha messo a disposizione una piattaforma online dove da domani, per le prossime due settimane, svolgeremo i congressi dei Circoli via web: subito dopo insedieremo le assemblee provinciali e l’assemblea regionale”. Lo dice Alberto Losacco, commissario regionale del PD in Sicilia. “Nonostante le difficoltà di questa fase – aggiunge Losacco - il partito ha continuato a lavorare per la sua riorganizzazione territoriale e soprattutto ha ritrovato un percorso unitario che si riconosce attorno alla mozione congressuale ‘Nuovo Corso’ di Anthony Barbagallo”.

Antonio Ferrante, anch’egli inizialmente in corsa per la segreteria, ha infatti ritirato la sua candidatura scegliendo di sostenere il percorso unitario e, dunque, Anthony Barbagallo. "Oggi più che mai - dice Ferrante - dobbiamo restituire ai nostri sostenitori ed alla Sicilia un partito ed una classe dirigente in grado di dare una nuova prospettiva all’isola. Barbagallo saprà guidare il PD con lo spirito di sevizio e condivisione che ha caratterizzato il nostro impegno in questi mesi difficili".