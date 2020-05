Fase 2: fonti p.Chigi, 'raggiunto accordo politico, Cdm domani'

Coronaviurs, distanziamento sociale col bracciale Made in Italy

Bari, 12 mag. (askanews) - Si chiama Labby light ed è un braccialetto Made in Italy, ideato da una startup di Bari, la MetaWellness specializzata in tecnologie per il fitness e serve a misurare il distanziamento sociale. Vibra quando si supera la distanza di sicurezza e può tornare utile nelle diverse fasi post-lockdown dell'emergenza coronavirus, ad esempio per la riapertura delle scuole o sulle ...