Silvia Romano: sentita da pm Milano su minacce

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Silvia Romano è stata sentita sulle minacce ricevute dopo il suo rientro in Italia. Da quanto si apprende è stata ascoltata per oltre un'ora dal pm di Milano Alberto Nobili che guida il pool dell'antiterrorismo. Oltre a due volantini, sono diverse decine le minaccia social che la giovane cooperante, liberata dopo 18 mesi di prigionia in Africa, ha ricevuto. La giovane è apparsa "tranquilla", fa sapere una fonte. L'indagine, che vede al lavoro i Ros, al momento si concentra sulla raccolta di tutto il materiale divulgato contro la ragazza: messaggi social e lettere.