Fase 2: ipotesi vacanze in Regione residenza dal 18 maggio

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Andare al lago o al mare, nei posti di villeggiatura, ma attenendosi rigorosamente a una regola aurea: spostarsi solo nella propria regione di residenza. Un esempio? Chi risiede a Roma potrà raggiungere il lago di Bracciano o soggiornare al Circeo, ma niente capatine nelle altre regioni, comprese quelle limitrofe: perché gli spostamenti da una Regione all'altra resteranno vietati anche dopo il 18 maggio. E' questa una delle ipotesi sulle quali sta ragionando il governo in vista della deadline di lunedì prossimo, ovvero il via libera al turismo nelle Regioni per i soli residenti. "Un modo per dare una scossa a un comparto che, più degli altri, ha risentito dei contraccolpi economici del Covid-19", spiegano fonti di governo all'Adnkronos. Resta in piedi il divieto, più in generale, di spostarsi da una Regione all'altra, mentre il governo sta mettendo a punto un meccanismo che -a partire da giugno- consenta lo spostamento tra Regioni limitrofe a pari e basso grado di rischio contagio.