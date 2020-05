Coronavirus: procura Milano apre inchiesta su affidamento test sierologici

La comicità di Maurizio Battista per pensare e riflettere

Milano, 12 mag. (askanews) - Guardare al passato per riflettere sul presente con un sorriso nonostante tutte le difficoltà del momento. A partire da giovedì 14 maggio torna la comicità di Maurizio Battista in "Poco di tanto" che trasporta i telespettatori in un viaggio tra gli anni Sessanta, i Settanta e gli Ottanta con tutti i loro cambiamenti sociali, culturali perfino antropologici partendo ...