Coronavirus: gip Palermo, 'con crisi clan mafiosi pronti a investire nella sanità al Nord'

SOCIAL

Vieri e Belinelli su Instagram, il cestista: "Jordan numero uno. Io ho giocato a Chicago ed è il massimo"

Non solo calcio per le dirette su Instagram di Bobo Vieri. L'ex attaccante della Nazionale, ex tra le tante di Juventus, Lazio, Inter, Milan, Atalanta e Atletico Madrid, ha chiacchierato con Marco Belinelli, giocatore di basket e dal 2007 in Nba (Golden State, Toronto, New Orleans, Chicago, San Antonio, Sacramento, Charlotte, Atlanta, Philadelphia e San Antonio di nuovo). Una lunga chiacchierata ...