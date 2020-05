Fase 2: Misiani, 'Milano e Lombardia fondamentali in ripartenza'

Milano, 11 mag. (Adnkronos) - "Milano e la Lombardia sono un terreno fondamentale" nella sfida della ripartenza dopo la prima fase dell'emergenza coronavirus. "La Lombardia è il cuore economico del Paese ed è il territorio nel mondo che ha sofferto di più le conseguenze di questa epidemia. Le nostre comunità locali, lavoratori e imprenditori hanno mostrato capacità di resistenza, disciplina e solidarietà straordinarie". Lo ha detto Antonio Misiani, vice ministro dell'Economia e delle Finanze, intervendo su Class Cnbc.

"Il patrimonio di resilienza della Lombardia è straordinaria per il futuro, perché dimostra che abbiamo tutte le energie e le potenzialità per ripartire rapidamente e per recuperare quanto abbiamo perso in queste settimane. Il governo vuole essere al financo della Lombardia e a fianco della comunità economica, degli imprenditori e dei lavoratori, che si stanno rimboccando le maniche e stanno progettando il futuro", ha continuato.

"Abbiamo davanti mesi difficili, non siamo ancora a contagio zero, non abbiamo ancora riportato pienamente sotto controllo la situazione. Dovremo convivere con il virus nei prossimi mesi, ma -ha concluso- se faremo le scelte giuste tutti insieme sono convinto che ce la faremo sanitaria".