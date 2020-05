Fase 2: Tajani, 'dove si può riaprire bisogna riaprire'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Dobbiamo tutelare la salute dei cittadini ma non possiamo perseguitare chi chiede di non morire. Il 25 aprile abbiamo visto diversi esponenti dei centri sociali che hanno fatto quello che volevano senza nessun controllo. Per quanto riguarda gli aiuti economici: gli esponenti del Governo non possono dire "mi dispiace per il ritardo" perché sono loro che decidono è il Governo che deve aiutare le imprese. Non c'è tempo da perdere perché le persone stanno morendo di fame". Così il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, a 'Live non è la D’Urso'.