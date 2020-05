Centrodestra: Meloni, 'Zaia leader? Non sta a me dirlo, gestito bene emergenza'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Luca Zaia leader del centrodestra? "Il leader della Lega è Matteo Salvini e non credo che sarebbe gentile e carino da parte mia mettere bocca in una vicenda del genere. Zaia ha gestito molto bene la fase dell'emergenza in Veneto, veloce nelle decisioni, decisioni chiare e nette. E' stato efficace, se il governo nazionale si fosse mosso con la stessa velocità avremmo evitato tante cose", tra le altre "l'aperitivo ai Navigli" poco prima del lockdown. Così Giorgia Meloni, ospite di Che tempo che fa su Rai2.