Fase 2: Salvini, 'solidarietà ad avvocati che annunciano sciopero'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Siamo solidali con gli avvocati italiani che annunciano lo stato di agitazione per la mancanza di risorse, tutele e certezze per loro e per tutti gli italiani. Presenteremo in Parlamento tutte le proposte necessarie per evitare il caos previsto nel settore Giustizia". Lo dichiara il leader della Lega, Matteo Salvini.