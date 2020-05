Coronavirus: Lombardia, in terapia intensiva 18 nuovi ricoveri**

Milano, 10 mag. (Adnkronos) - Tornano a salire, per la prima volta da un po' di settimane, i ricoveri in terapia intensiva: sono 18 in più i pazienti covid 'più gravi' da ieri e i posti occupati risalgono a 348 dai 330 di ieri, quando 70 persone erano state dimesse.

Scendono ancora invece i casi di covid19 meno gravi, con 5.428 ricoverati in tutto non in terapia intensiva, 107 in meno rispetto a ieri.