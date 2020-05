Fase 2: bozza dl Rilancio, bonus di 500 euro alle edicole

Milano, 10 mag. (Adnkronos) - Un bonus una tantum alle edicole da 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro complessivi per l’anno 2020. Lo prevede la bozza del dl Rilancio, "a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per dallo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid19".

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il bonus sarà ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale.

Secondo i dati diffusi dal Sindacato nazionale giornalai d’Italia, riporta la bozza, dall'inizio dell'emergenza "i fatturati dei punti vendita esclusivi di giornali e riviste sono diminuiti mediamente del 30% con un picco nei centri storici delle maggiori città che sfiora il 70%, a fronte di maggiori oneri connessi alla sanificazione degli ambienti e alla protezione personale e di aumentati rischi per la salute".