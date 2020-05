Fase 2: Calabria (Fi), 'riprendano anche nel Lazio attività nautica da diporto'

IL PERSONAGGIO

Video L'ultimo saluto al Trinche. L'Argentina sfida il virus: funerale allo stadio

Una dimostrazione d'amore unica quella dei tifosi del Central Córdoba per l'idolo Tomás Carlovich, detto "El Trinche", morto a 74 anni per le conseguenze di una rapina subita (per approfondire clicca qui). Lo stadio Gabino Sosa si è riempito per l'ultimo saluto al suo figlio prediletto, idolo di un calcio romantico che mai più tornerà. Nessuno è voluto mancare al funerale per salutare il feretro. ...