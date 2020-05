Silvia Romano: Calderoli, 'ora stesso impegno per tutti connazionali bloccati all'estero'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Benissimo che lo Stato abbia investito molto per ottenere la liberazione di Silvia Romano e adesso per organizzare il suo rientro. Ma ora vogliamo che lo Stato metta lo stesso impegno e le stesse risorse per tutti quei nostri connazionali che ad oggi risultano ancora bloccati all’estero per l’emergenza Covid, che sono bloccati in altri continenti, e stanno chiedendo di essere rimpatriati". Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.