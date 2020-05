Fase 2: Muroni (Leu), 'con condono è fase zero'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - “Mai voterei un provvedimento che contenga un condono. Né tantomeno potrei sostenere una maggioranza a cui venga in mente di proporlo. Sarebbe un errore per l’Italia che vuole ripartire. Altro che Fase 2, in questo modo sarebbe un ritorno al passato: una Fase Zero”. Lo dice Rossella Muroni, deputata di Leu.

“Sanatorie e condoni -aggiunge- hanno devastato i conti pubblici, la legalità, il territorio e la sicurezza dei cittadini, mi appello anche ai costruttori dell’Ance che non credo proprio siano d’accordo: il mondo dell'edilizia italiana non ha bisogno di condoni per ripartire ma di semplificazioni e finanziamenti pubblici per rigenerazione, riqualificazione e efficienza energetica”.