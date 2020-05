Silvia Romano: Mauri, 'grazie a chi ha lavorato per liberazione e a chi non perso speranza'

MUSICA

Morto Little Richard. Con "Tutti Frutti" ha fatto la storia del rock and roll

Little Richard, uno dei fondatori del Rock and Roll, è morto a 87 anni. Lo riferisce Rolling Stones. La causa della morte non è stata precisata. Chiamato, anche dai suoi fan, ’Il vero re del Rock and Roll’, Richard si impose negli anni ’50 del secolo scorso mixando una presenza scenica notevole con un sound accelerato e molto ritmato e una interpretazione vocale che non aveva precedenti. Portò ...