Pd: con Delrio, Misiani e Ascani prima iniziativa di 'Energia democratica' (2)

(Adnkronos) - "In questi mesi -prosegue Ascani- i gruppi di lavoro si sono impegnati a immaginare una ripresa per il nostro Paese virtuosa e soprattutto attenta ai diritti e alle necessità di tutti, in particolare di chi in questo periodo è stato duramente messo alla prova. Oggi ci confrontiamo tutti insieme, in un'iniziativa aperta al contributo di chiunque voglia essere parte di questo cammino. Energia democratica è l’area di chi crede a un Pd realmente riformista, capace di guardare al futuro e di costruirlo”.

Lavoro e sviluppo economico; Ambiente e sviluppo sostenibile; Istruzione e università; Europa e Mediterraneo; Fisco ed economia; Infrastrutture e trasporti; Cultura, media ed editoria; Giustizia e sicurezza; Pubblica amministrazione; Sanità, welfare e terzo settore; Emergenza Covid-19; Sport: sono questi i temi sui quali amministratori, esperti e cittadini hanno lavorato negli scorsi mesi e dibattuti oggi tra i partecipanti all’iniziativa.