Pd: con Delrio, Misiani e Ascani prima iniziativa di 'Energia democratica'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - Come sarà l’Italia che verrà, quella da ricostruire dopo l’emergenza? È questo il fulcro di 'L’Italia di domani, ora!', prima iniziativa online dell’area politico-culturale Energia democratica, con la partecipazione di oltre 250 iscritti, in occasione della quale vengono presentati i risultati di 12 gruppi di lavoro che in queste settimane hanno elaborato proposte per la ripartenza del Paese. Presenti il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Antonio Misiani, il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio e la viceministra dell’Istruzione e vicepresidente del Partito democratico Anna Ascani.

"Abbiamo deciso di riunirci proprio oggi in occasione della Festa dell'Europa -dichiara Ascani- non a caso: possiamo uscire da questa crisi soltanto unendo le forze. Riconoscendoci parte di una comunità solidale, che compatta procede verso un futuro di integrazione e condivisione. Il Partito democratico ha un ruolo delicato e di grande responsabilità in questa fase: continuare a essere la risposta, la risposta giusta, contro i populisti e chi pensa soltanto di raccogliere consenso senza guardare effettivamente ai bisogni di chi vive nei territori".