Fase 2: Urso, 'Colao con imprenditori da Londra per mezz'ora, toppa peggio di buco'

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - “Non ci posso credere! Colao avrebbe riunito 10 importanti imprenditori, consentendo a ciascuno di parlare ben 3 minuti per conoscere le aspettative del mondo produttivo sulla riapertura. Questo al fine di mettere una toppa al fatto che nessun imprenditore sia presente nella sua mitica task force! Ovviamente in collegamento da Londra per mezz’ora in tutto. Si, avete capito bene, da Londra! Una toppa peggiore del buco. Pazzesco!”. Lo scrive su Facebook il senatore di Fratelli d’Italia Adolfo Urso, responsabile del settore Impresa del partito.