AbbVie completa acquisizione Allergan

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - AbbVie, azienda biofarmaceutica globale basata sulla ricerca, ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione di Allergan plc (public limited company) dopo aver ricevuto l’approvazione regolatoria da parte di tutte le autorità governative richieste dall’accordo di transazione e dall’Alta Corte Irlandese.

"Siamo lieti di aver raggiunto questo importante traguardo per l’azienda, i suoi dipendenti, gli azionisti e i pazienti che serviamo", commenta in una nota Richard A. Gonzalez, chairman and chief executive officer di AbbVie. "I nuovi colleghi di Allergan meritano un elogio per tutti i loro sforzi, insieme a quelli dei nostri dipendenti, per aver raggiunto questo punto di svolta per la nostra azienda. La nuova AbbVie sarà un’azienda leader ben diversificata in molte aree terapeutiche importanti, con asset sia sul mercato che in pipeline, e la nostra forza finanziaria ci permetterà di continuare a investire in innovazione e di continuare a rispondere ai bisogni di salute non soddisfatti dei pazienti che si affidano a noi. Sono orgoglioso di entrambe le organizzazioni e guardo con fiducia alle opportunità future", aggiunge.

"Accogliamo con grande soddisfazione - commenta l'ad di AbbVie Italia, Fabrizio Greco - la conclusione di questo accordo che posiziona la nuova AbbVie tra le maggiori realtà al mondo nel settore farmaceutico. Sono convinto che, con l’unione delle esperienze e delle competenze delle due organizzazioni, e grazie a un'accresciuta capacità di investimento in terapie innovative, saremo ancora di più in grado di sviluppare nuove soluzioni per rispondere ai bisogni di salute delle persone in molte aree terapeutiche".

La transazione amplia e diversifica in modo significativo la base di fatturato di AbbVie, integrandone le posizioni di leadership esistenti in Immunologia – con Humira a cui si sono recentemente affiancati Skyrizi e Rinvoq, e in Ematologia oncologica, con Imbruvica e Venclexta. Allergan offre nuove opportunità di crescita in Neuroscienze, con Botox Therapeutics, Vraylar e Ubrelvy, nonché una divisione globale di Medicina estetica, con marchi leader tra cui Botox e Juvederm.

Questo portfolio diversificato di prodotti sul mercato porterà l’attuale piattaforma di crescita di AbbVie (ex Humira) verso un fatturato consolidato di circa 30 miliardi di dollari nel 2020, con un fatturato complessivo di circa 50 miliardi di dollari. Inoltre, l’azienda si colloca in una posizione favorevole per sviluppare un maggior potenziale di crescita a lungo termine, aumentare i dividendi e gli investimenti in innovazione in tutte le sue aree terapeutiche. AbbVie prevede di estinguere rapidamente il debito incrementale grazie al maggiore cash flow.

Inoltre, in concomitanza con la chiusura della transazione, il Consiglio di Amministrazione di AbbVie ha eletto Thomas C. Freyman, ex Executive Vice President and Chief Financial Officer di Abbott. Freyman fino a poco tempo fa faceva parte del Consiglio di Amministrazione di Allergan.

Secondo l’accordo, gli azionisti Allergan riceveranno 0,8660 azioni AbbVie e 120,30 dollari in contanti per ogni azione di Allergan detenuta, per un corrispettivo totale di 193,23 dollari per azione Allergan (sulla base del prezzo di chiusura delle azioni ordinarie AbbVie di 84,22 dollari al 7 maggio 2020). Le azioni ordinarie di Allergan hanno cessato di essere quotate alla Borsa di New York al momento della chiusura odierna (8 maggio 2020).

La mission di AbbVie è scoprire, sviluppare e rendere disponibili farmaci innovativi per affrontare i bisogni di salute di oggi e le sfide mediche di domani. Per avere un impatto significativo sulla vita delle persone in diverse importanti aree terapeutiche: immunologia, oncologia, neuroscienze, oftalmologia, virologia, salute della donna e gastroenterologia, oltre a prodotti e servizi del portfolio di Allergan Aesthetics.