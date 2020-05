Brescia: Gelmini, 'mai abbassare la guardia su femminicidio'

Bolzano, Presidente provincia: “Ordinanza riaperture rimarrà in vigore anche se Governo la impugna”

(Agenzia Vista) Bolzano, 08 maggio 2020 Bolzano, Presidente provincia: “Ordinanza riaperture rimarrà in vigore anche se Governo la impugna” Il Consiglio provinciale della provincia ha approvato una legge che accelera la Fase 2 in Alto Adige. I negozi possono aprire sabato 9 maggio. Lunedì 11 maggio toccherà a parrucchieri, bar, ristoranti e musei. “L’ordinanza riaperture rimarrà in vigore anche ...