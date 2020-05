Coronavirus: Conte, 'per Recovery Fund mix di prestiti e trasferimenti'

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "Il Recovery Fund deve essere basato su un mix equilibrato di 'loans' e di 'grants', questi ultimi essenziali per evitare ulteriori asimmetrie nei rispettivi stock di debito. Ciò consentirebbe l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo della parità di condizioni e corrisponde allo spirito di solidarietà necessario a tradurre le parole in decisioni politiche". Questo è uno degli "aspetti prioritari" del Fondo "che ci aspettiamo di vedere inclusi nella sua preparazione". A indicarlo il premier Giuseppe Conte intervenendo al State of the Union quest'anno dedicata all'emergenza Covid-19.

"Quanto alla sua missione - illustra il premier - il Fondo è fondamentale per garantire parità di condizioni fra Stati Membri mentre affrontiamo la grave crisi economica e prepariamo la ripresa".