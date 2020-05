Fase2: appello Di Maio a forze politiche, si lavori insieme, paese attende risposte /Adnkronos (2)

(Adnkronos) - Di Maio interviene anche sul tema delle regolarizzazioni, motivo di grande conflitto con Italia Viva. “Io sono dell’idea - spiega - che in questo momento di fragilità per la nostra economia lo Stato debba assicurare sostegno con ogni mezzo ai suoi comparti produttivi e industriali, come il settore agricolo ad esempio, che necessariamente va aiutato. La risposta verrà dal confronto diretto e costante con imprenditori agricoli, che il ministero dell’agricoltura sta portando avanti".

Per Di Maio, dunque "serve un intervento misurato e ben bilanciato naturalmente, non una sanatoria erga omnes, che rischierebbe di assumere invece una forte connotazione politica su cui potrebbe aprirsi un acceso dibattito in maggioranza”.

Poi una riflessione sugli italiani che percepiscono il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del M5S. “Credo sia sicuramente un bene - dice il responsabile della Farnesina - che chi percepisce il reddito di cittadinanza in questa fase, nelle circostanze consentite dagli attuali decreti e ovviamente su base volontaria, perché non si possono certo obbligare le persone, e per un periodo di tempo limitato senza perdere il sussidio, possa dare una mano al Paese. Nel momento di grande difficoltà in cui ci troviamo è quanto mai indispensabile il contributo di tutti”.