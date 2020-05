Coronavirus: controlli Gdf a Palermo, verbalizzate cinque persone

Palermo, 8 mag. (Adnkronos) - I Finanzieri del Primo Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo, nell’ambito dei controlli finalizzati al rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19, hanno individuato un panificio, ubicato nel quartiere San Lorenzo, dove veniva esercitata l’attività di vendita al pubblico nonostante il divieto di apertura imposto da apposita Ordinanza Regionale a tutti gli esercizi commerciali, con esclusione della vendita di generi alimentari esclusivamente a domicilio. Per questo alle 5 persone presenti nel locale, tra cui il titolare, due collaboratori e due clienti, sono state contestate le violazioni che prevedono una sanzione che va da 400 euro a 3.000 euro. Inoltre al titolare del panificio è stata contestata la violazione del mancato rispetto dell’obbligo di chiusura dell’attività che prevede anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura temporanea per un periodo massimo di 30 giorni.

"Continuano, incessanti, i controlli delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana, al fine di controllare il rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Autorità governativa e nel periodo di emergenza epidemiologica", dicono le Fiamme gialle.